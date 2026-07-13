ICC ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍

ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ICC ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ମୋସାଦେକ୍ ହୁସେନ୍ ଏବଂ ନାଥାନ ସ୍ମିଥ୍ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ସୋମବାର ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ‘ICC ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ’ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୋସାଦେକ୍ ହୁସେନ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥାନ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ବିଜୟରେ ଏହି ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ମୋସାଦେକ୍ ହୁସେନ୍ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଂଲାଦେଶର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ୨-୧ ODI ସିରିଜ୍ ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ସେ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଅପରାଜିତ ୮୬ ରନ୍ କରିବା ସହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ମୋଟ ୧୫୭ ରନ୍ ସହ ସେ ସିରିଜର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଥିଲେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥାନ ସ୍ମିଥ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ’ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୬/୭୦ ର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ସିରିଜ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର: ସୁନା ୧୯୦୦ ଓ ରୁପା…

‘ଦେବଦୂତ’ ସାଜିଲେ ରେଳ…

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଫର୍ମରେ ରହି ବ୍ୟାଟିଂରେ କମାଲ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ୧୨୬ ରନ୍ କରି ନିଜର ୧୧ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ODI ସିରିଜରେ ସେ ୨୩୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୫୪ ରନର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ’ ଭାବେ ବଛାଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର: ସୁନା ୧୯୦୦ ଓ ରୁପା…

‘ଦେବଦୂତ’ ସାଜିଲେ ରେଳ…

ସାବାଡ଼ ହେବେ ଗୁଣ୍ଡା: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ…

ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜନ…

1 of 30,328