ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମେଲୋନି କହିଲେ, “ଆମେ ହେଉଛୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡି”

ହାଲୁକା ମିଜାଜ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ହେଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ

By Shiv Sankar Singh

ଫ୍ରାନ୍ସ : ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଆନ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଲୁକା ତଥା ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମେଲୋନୀ ମଜାକରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋଡ଼ି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏକ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍‌ (Hot mic) ରେ ଏହି କଥାଟି ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ମେଲୋନୀଙ୍କୁ “ମେଲୋଡି” (Melody) ଚକୋଲେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାମ “ମେଲୋଡି” (Melodi) ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା।

ତେବେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁତା ପଛରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା’ (Special Strategic Partnership) କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଢୁଥିବା ବନ୍ଧୁତା ୟୁରୋପୀୟ ଭୂ-ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ, ମେଲୋନୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଇଟାଲୀର ଏହି ନେତା ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତାର ସହ ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ ତ୍ରୟିପ ଏରଦୋଗାନ ମେଲୋନୀଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ମଜାକରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମେଲୋନୀ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ କୂଟନୀତିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା…

ଏହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୫୨ତମ ଜି-୭ (G7) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ (କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା) କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିଥି ଦେଶ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସମର୍ଥନରେ, ଜି-୭ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶତମୁଖ, କହିଲେ ସେ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା…

ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା…

୩ ମାସ ହେବ ମିଳୁନଥିଲା ଭତ୍ତା, ଶେଷରେ କୀଟନାଶକ…

1 of 31,390