ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ; ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ରକ୍ତ, ବେକରେ ଅଛି ଦାଗ

ରେଣୁ(ଛଦ୍ମ) ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା। ପିଠା ଖାଇ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପହିଲି ରଜରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳ ଓ ପିଠା ପଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଖୁସିର ଏହି ମାହୋଲ ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଓ ବୀଭତ୍ସ ଘଟଣା। ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ରବିବାର ଥିଲା ପହିଲି ରଜ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା ପୂରପଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ରେଣୁ(ଛଦ୍ମ) ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା। ପିଠା ଖାଇ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଝିଅମାନେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରେଣୁ ଅଧାରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ରେଣୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ।

ସେପଟେ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ରେଣୁଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ରେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜି ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବ ଓ ପରିଜନଙ୍କୁ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ରେଣୁ ବିଷୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଚୁପ୍‌ଚାପ୍ ରହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ।
ସକାଳ ହେଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ସୋମବାର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରେଣୁଙ୍କ ଭାଇ ଘର ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ ବାଡ଼ିକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରେଣୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ୟୁଏସ-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ LPG ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ…

ବାଡ଼ିର ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରେଣୁଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ବେକ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ରେଣୁର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଆବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାରିପାଶ୍ୱିର୍କ ସ୍ଥିତିରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଓ କଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।

ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍‌ପି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

CJP ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଲାଇଭ କ୍ୟାମେରା…

ୟୁଏସ-ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ LPG ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ…

ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳେ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା; ପରେ…

ମୌସୁମୀରେ ବାଇକ ସାଜିପାରେ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା…

1 of 15,030