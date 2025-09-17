ବିଚ୍ରେ ଗଣବଳାତ୍କାର, ପ୍ରେମିକ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ କଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେଫ୍
ପୁରୀ: ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଏବେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଚ୍। ଅପରାଧର ଆଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସି ବିଚ୍। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ କରାଯାଉଛି ଗଣବଳାତ୍କାର। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ।
ପୁରୀରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ବାଲିହରିଚଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେବା ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଅପମାନ ଭୟରେ ପୀଡିତା ପ୍ରଥମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ପୁରୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ଗଣବଳାତ୍କାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜଣେ ହେପାଜତରେ ଅଛି।
ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର
ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ବାଲିହରିଚଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲେ।ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ, ସେମାନେ ପାଳି କରି ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ।
ଅପରାଧ କରିବା ପରେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଘଟଣାଟି ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ମାନହାନି ଭୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତା ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ BNS ଧାରା ୭୦ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଝିଅଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭିଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ ଇତିହାସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।