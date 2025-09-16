CHARIDHAM

(Video)ଠକି ଦେଲା ପ୍ରେମିକ ; ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଝିଅ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘଟଣାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ …

(Viral Video)ପ୍ରେମିକର ପ୍ରତାରଣା ନସହିପାରି ପ୍ରେମିକର ୩ମହଲା ଘରୁ ଡେଇଁଲା ଝିଅ ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରର ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଭଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଗଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମାଁ, ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ,…

ସୁ.. ସୁ… ଗର୍ଜନ କରି ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି…

ଏହି ଘଟଣାଟି ଇନ୍ଦୋରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳର । ଝିଅଟି, ଯାହାର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ।

ଝିଅଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ହଙ୍ଗାମା କଲା, ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା।

ଝିଅଟି ତିନି ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଝିଅଟି ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲା ଯେ ତାରରେ ଫସି ଯିବାରୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେମିକର ପରିବାର ଝିଅଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମାଁ, ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ,…

ସୁ.. ସୁ… ଗର୍ଜନ କରି ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି…

ପାଣି ପିଆଇବାକୁ କହି ବଳାତ୍କାର, ଭିଣୋଇ ସହ ୩…

ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧି ବାଡେଇଲେ; ମହିଳା କହିଲେ ମୋ ସହ…

1 of 2,261