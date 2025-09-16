(Video)ଠକି ଦେଲା ପ୍ରେମିକ ; ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଝିଅ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘଟଣାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ …
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରର ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଭଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଗଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ କେଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
A young woman attempted su*cide at her lover’s house in Indore.
She jumped from the terrace, but her hair got entangled in overhead wires, which slowed-down her fall.
The woman accused BF of cheating on her and secretly marrying another woman. After the incident, BF’s family… pic.twitter.com/31RLgKtcdy
ଏହି ଘଟଣାଟି ଇନ୍ଦୋରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳର । ଝିଅଟି, ଯାହାର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ।
ଝିଅଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ହଙ୍ଗାମା କଲା, ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା।
ଝିଅଟି ତିନି ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଝିଅଟି ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲା ଯେ ତାରରେ ଫସି ଯିବାରୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେମିକର ପରିବାର ଝିଅଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ।