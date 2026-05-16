ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରୁ ଡେଇଁଲେ ଯୁବତୀ

ରୁପାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି

By Manoranjan Sial

ଭୋପାଳ: ପ୍ରେମରେ ଥିଲା କି ଧୋକା? ତାହାହେଲେ କାହିଁକି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯୁବତୀ? ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖି କାହିଁକି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଡେଇଁଲେ ଯୁବତୀ? ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା। ଆଜି ଏମିତିି ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ସାତନା ଜିଲ୍ଲା କୋଲଗାୱା ଥାନା ସଂଗ୍ରାମ କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି ରୁପା (ଛଦ୍ମନାମ)। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ସେମରିଆ ଛକରେ ଥିବା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରୁପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ରୁପା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରୁପା ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରୁପାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ‘ବାବୁ’ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ ‘ବାବୁ’ କିଏ? ରୁପାଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ହେଲେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ‘ବାବୁ’ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ତାଙ୍କର ପର୍ତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ।

