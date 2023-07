(Video) ୧୫ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲା ଏହି ଝିଅ, ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେବ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ଚରିତ୍ରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜର ସୁପରହିଟ୍ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ବାଳକ ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ବାଳକ ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଯେକେହି କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତ ବାଳକ ହଡସନ ଜଳପ୍ରପାତର ଏକ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ଯାହାର ନାମ ଆଇଡିନ୍ ପେଡୋନ୍। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପିଲା ଏକ ପାର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥଟ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଇଡିନଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ପୀଡିତା ପିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପାଇଡର୍-ମ୍ୟାନଙ୍କ ପୋଷାକ କାଢୁଛି।ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଡିନଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ପିଲା ହସି ହସି ଏହାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

This is actually disgusting… I hope there were consequences for what they did to that poor boy pic.twitter.com/vQ2hHEDcU4

