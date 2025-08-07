ପ୍ରେମିକାକୁ I Love You କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ପ୍ରେମିକ, ମନା କରିବାରୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ନିଜେ ବିଷ ପିଇଲା
ଏକତରଫା ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁରୁ ଜଣେ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଇ ଲଭ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲାନି ପ୍ରେମିକା । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରେମିକଟି ଏପରି କିଛି କଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗିବ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଣ୍ଡରେଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଥିଲା।
ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ‘ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ’ କହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।
ଆଇ ଲଭ ୟୁ ନକହିବାକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ- ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଝିଅଟି ଘରେ ଏକା ଥିଲା। ତା’ ମାଆ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ ବାପା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦ ଘରକୁ ଆସି ତା’ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପୀଡିତା ଚାରା ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରିବା ସମୟରେ ତା’ର ପିଛା କରି ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, କାନ୍ଧ, ପେଟ, ପିଠି, ହାତ ଏବଂ ଛାତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଛୁରୀ ମାରିଲା।
ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସିଲା ନିଜେ ବିଷ ଖାଇଲା- ଝିଅଟିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଖ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ । ସେହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଛୁରୀରେ ନିଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ।
ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝଗଡା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବିବାଦ ହୋଇନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବାପା ଚାଷୀ । ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କୀୟ ।