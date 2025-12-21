‘ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ..’, ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ମୋଦି ଏବଂ ଶାହଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନେହୁରା ହେଲେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଝିଅ ହସିନ୍ ମସ୍ତାନ
Haji Mastan: ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କ ଝିଅ ହସିନ ମସ୍ତାନ ମିର୍ଜା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହସିନ ମିର୍ଜା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଠ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା: ହସିନ୍, ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଡନ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କ ଝିଅ ହସୀନ ମସ୍ତାନ ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ତିନିଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା: ହସିନ ମସ୍ତାନ ମିର୍ଜା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି – ବଳାତ୍କାର, ହତ୍ୟା – କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଛି। ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା - ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆଇନ କଠୋର ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ।”
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହସିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ପରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହସିନ ମିର୍ଜା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ।