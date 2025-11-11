ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭୁଟାନରେ କେତେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୁଟାନ ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭୁଟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଭୁଟାନରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ?
ଭୁଟାନର ମୁଦ୍ରା କିପରି: ଭୁଟାନର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଙ୍ଗଲଟ୍ରମ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ BTN କୁହାଯାଏ, ଯାହା INR ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଭୁଟାନ ସଂସ୍କୃତି, ରାଜା, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭୁଟାନର ମୁଦ୍ରା ଭୁଟାନର ରୟାଲ୍ ମୁଦ୍ରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏହା ଭୁଟାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପରି।
୧୯୭୪ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଚେଟ୍ରୁମ୍ ଏବଂ ତ୍ଶେରିଂ ନାମକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରୀ କାରବାରର ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା।
୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଙ୍ଗୋଙ୍ଗଟ୍ରୁମ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ସିଙ୍ଗେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଅବସରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଟାନ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୟାଲ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଭୁଟାନ କୁହାଯାଏ।
ଭୁଟାନରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ: ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କରି ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭୁଟାନରେ ୧ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୧ ଙ୍ଗଲଟ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭୁଟାନରେ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୧୦୦ ଙ୍ଗଲଟ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଠାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ।
ଭୁଟାନ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ATM କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନୀ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଭୁଟାନରେ ନଗଦ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। କେବଳ ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶୋ’ରୁମ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁ ଏବଂ ପାରୋ ଭଳି ସହରରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି। ଭୁଟାନରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ସେଠାରେ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଦେଶକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେବା ସହିତ, ସୁବିଧା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।