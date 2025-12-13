ଭାରତର GDP କେତେ? ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କମ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ’ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ପଛୁଆ ତାଲିକାର କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଭାରତର ନାଁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆୟ ବଣ୍ଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି।
ତଥାପି, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାପ କଲେ, ଭାରତ କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ନାମିବିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ: ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଚିତାବାଘଗୁଡ଼ିକ ନାମ୍ବିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ୨୦୨୫ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ନାମ୍ବିଆର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $୪,୮୨୦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର $୬,୩୦୦।
ଭାରତର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $୨,୮୨୦। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହାରାହାରି ନାମ୍ବିଆ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୭ ଗୁଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ।
ଭାରତର ହାରାହାରି ଆୟ କାହିଁକି କମ୍: ଯଦିଓ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା।
ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ୧.୪ ବିଲିୟନ, ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ନାମିବିଆ ଭଳି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୩ ନିୟୁତ।
ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ: ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନାମମାତ୍ର GDP ର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ, ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆକଳନ ଆଧାରରେ,୧୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ୧୩୬ ତମ ଏବଂ ୧୪୨ ତମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମାନତା ପ୍ରାୟ ୧୧୯ ତମରୁ ୧୨୫ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା: ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମିଶ୍ରିତ। ଭୁଟାନର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $୪,୩୦୨। ବାଂଲାଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ $୨,୭୦୦। ଯଦିଓ ନାମମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟର ସଂଖ୍ୟା ଭାରତକୁ ଗରିବ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କିମ୍ବା ନାମିବିଆ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍। ଏହି କାରଣରୁ, ଯଦିଓ ଭାରତୀୟମାନେ ଡଲାର ହିସାବରେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଦେଶ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଧିକ।