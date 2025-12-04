ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ନଦୀକୁ “ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଃଖ” କୁହାଯାଏ, ଏହି ଭାରତୀୟ ନଦୀ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ; ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଯିବ ମାଟି!
କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଃଖ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଛି। ନଦୀକୁ “ଦୁଃଖ” କହିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ନଦୀକୁ “ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଃଖ” କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଅଛି।
ଭାରତରେ ଅନେକ ନଦୀ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ନଦୀ ଏପରି ଏକ ନଦୀ ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ନଦୀ ନିଜେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହାର ନାମ ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଦାମୋଦର ନଦୀ ସହିତ ଅନେକ ଉପନଦୀ ମିଶିଛି। ଦାମୋଦର ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ, ବାରାକର, କୋନାର, ବୋକାରୋ, ହାହାରୋ ଏବଂ ଜାମୁନିଆ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ମିମି ବର୍ଷାର ଅଧିକାଂଶ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ, ଜୁନ୍ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ।
ଏହାକୁ କାହିଁକି ବଙ୍ଗଳାର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ: ଦାମୋଦର ନଦୀ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନଦୀ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଜଳସ୍ତରକୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ କରେ, ଯାହା ଏହାର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଭାସି ନେଇଯାଏ। ଏହାର ନାମକରଣ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା।
ଇତିହାସରେ ଏହି ନଦୀ ଅନେକ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି: ୧୭୭୦, ୧୮୫୫, ୧୮୬୬, ୧୮୭୩-୭୪, ୧୮୭୫-୭୬, ୧୮୮୪-୮୫, ୧୮୯୧-୯୨, ୧୮୯୭, ୧୯୦୦, ୧୯୦୭, ୧୯୧୩, ୧୯୨୭, ୧୯୩୦, ୧୯୩୫ ଏବଂ ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ଏହି ନଦୀରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା।
ଏହି ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହର ଅନେକ ଥର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ୧୭୭୦, ୧୮୫୫, ୧୯୧୩ ଏବଂ ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସହରଟି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।