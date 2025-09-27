GK :ଜାଣନ୍ତି କି ଏଭଳି ପଶୁ ଯାହା ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମାଂସ ପ୍ରତି କିଲୋ ୩୦ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ହୁଏ ବିକ୍ରି …ଏତେ ବିରଳ କାହିଁକି ?

ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିରଳ ଜୀବ; କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀରେ କ’ଣ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏହା ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିରଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲଣ ଧରା ପଡିବା କଥା ଖବରରେ ଶୁଣିଥିବେ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ସିଂହ, ବାଘ ଏବଂ ଚିତାବାଘ ପରି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀରେ କ’ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିଛି ?

କାହିଁକି ଦାମୀ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚୀନ୍‌ରେ, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେତୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଏ । ଚାଇନାରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚର୍ମ କେରେଟିନରେ ତିଆରି । ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ୪୫ ଇଞ୍ଚରୁ ୪.୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ପ୍ରଜାତି ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଇ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି।ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ସାତ କୋଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶେଷ କରି ଏହି ୪ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ କରେ…

Amazon ଏବଂ Flipkart ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ…

ବଜ୍ରକାପ୍ତା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ? ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସରୀସୃପ ଯଥା ସାପ ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ପରି ପ୍ରାଣୀ । ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ଉପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ପରି ପ୍ଲେଟଗୁଡିକର ଏକ ସ୍ତର ଅଛି । ଏହାର ଚର୍ମରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ବହୁତ ମଜବୁତ ।

କେତେକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସମାଜରେ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେବେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସେମାନଙ୍କ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭାରତକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

You might also like More from author
More Stories

ବିଶେଷ କରି ଏହି ୪ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ କରେ…

Amazon ଏବଂ Flipkart ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ…

ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ; ୨୮ ତାରିଖ ସହ ଭାରତ ଏବଂ…

Post Office Schemes: ଏହି ୫ଟି ସ୍କିମରେ…

1 of 24,865