ଭାରତର ନୁହେଁ ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ‘ଗାଈ’; ଏଠି ଗୋହତ୍ୟା କଲେ ସିଧା ଜେଲ, ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି ଉତ୍ତର …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ, ଏହି ମାନ୍ୟତା ବାଘ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନେପାଳରେ, ଗାଈକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା।

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ନେପାଳ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଶୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ପବିତ୍ର।

ନେପାଳ ଫୌଜଦାରୀ ସଂହିତା ୨୦୧୭ ର ଧାରା ୨୮୯ଅନୁଯାୟୀ ନେପାଳରେ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ।

ନେପାଳରେ, ଗାଈକୁ ମାତା ଗାଈ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ, ଗାଈ ପବିତ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦ – କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଦହି, ମୂତ୍ର ଏବଂ ଗୋବର – ମିଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମନ୍ଦିର ସମାରୋହ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଗୋମାଂସ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେପାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଷେଧ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରତ ରୁହନ୍ତି। ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଇନଗତ ନିଷେଧ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଦୀପାବଳିରେ ନେପାଳୀମାନେ ତିହାର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଗୋ-ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ମାନବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନକରି ଦେଶର ମାଂସ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଇଁଷି ମାଂସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

 

 

