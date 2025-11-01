ଜାଣନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ଆପଣ କେତେ ସୁନା ରଖିପାରିବେ? ୧୦ ଗ୍ରାମ, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ନା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ; କ’ଣ ଅଛି ନିୟମ ….
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖନ୍ତି। ଲକରରେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରେ ଏବଂ ବଦଳରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲକରରେ ଅଳଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଆପଣ ଘରେ କେତେ ସୁନା ରଖିପାରିବେ:ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା କେବଳ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମା ୨୫୦ଗ୍ରାମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ନାମରେ କେବଳ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ରଖିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସୁନା ରଖିବା ସୀମା ଭିନ୍ନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋଟ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ + ୫୦୦ ଗ୍ରାମ = ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ରଖିପାରିବେ।
ଲକରରେ ସୁନା ରଖିବାର ସୀମା: RBI ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ। ତଥାପି, ଲକରରେ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ କେତେ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ RBI କୌଣସି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ କେତେ ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ବେଆଇନ୍ ରଖିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକରରେ କଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି।
ଲକର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକା: ଦୀପାବଳି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକର ଖୋଲିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକର ଖୋଲିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଲକର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବ। ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଲକରରେ ନାମିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକର ଖୋଲିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇତ୍ୟାଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ।