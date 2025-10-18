GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ମାସକୁ ଦରମା କେତେ? ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ …
Loco Pilot Salary:ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଦରମା । ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ରେଳବାଇ ସହିତ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି | ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି |
Loco Pilot Salary: କିଏ ଏହି ଏତେ ବଡ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇଥାଏ ? ଆପଣ କେବେ ଚଲାଇ ପାରିବେ କି ? ଆପଣ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି କି ? ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ଯାତ୍ରା ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଂଯୋଗ । ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ । ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର୍ଙ୍କୁ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ କୁହାଯାଏ । ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଥିବା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ପରି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମାଳବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ।
ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ:ଯିଏ ବସ୍ ଚଲାଏ ତାଙ୍କୁ ବସ ଡ୍ରାଇଭର କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ କୁହାଯାଏ । ଜାହାଜ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପାଇଲଟ୍ ଅର୍ଥ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକୋ କାହିଁକି ଯୋଡା ଯାଇଛି ।
ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳାନ୍ତି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କୁହାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ, ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଟ୍ରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।
ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ଗୁଡିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ । ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ କ’ଣ ? ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ? ଦରମା କେତେ ? ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ କିପରି ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ…
କିଭଳି ହେବେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍:ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି । ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପଦ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୧୮ ରୁ୩୦ ବର୍ଷ । ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ITI ରୁ ଏକ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ରେଳବାଇରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ରେଳବାଇରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତନ ପାଇଥାଏ । ଏଥି ସହିତ, କିଛି ଦିନ ପରେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍: ଏହା ସହିତ, ଘର ଭଡା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଭତ୍ତା, ରନିଙ୍ଗ୍ ଭତ୍ତା ଓ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ୩୬ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଜରୁରୀ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ।