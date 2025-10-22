GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାଲିକ ୨ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ପରିମାଣ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ…
Toll Plaza Owner Earning: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ରାଜପଥରେ ପ୍ରତି କିଛି କିଲୋମିଟରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ମାତ୍ର ୧,୧୦୦ ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ପାଇଥିବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ଆଗ୍ରା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଫତେହାବାଦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଦେୟ ନକରି ଯିବାକୁ ଦେଲେ।
ଏହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାଲିକମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଟୋଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି:ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟିକସ ଦେବା ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଗୁଡିକ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି?
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏତେ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ମାଲିକମାନେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ୮୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି।
ଆନୁମାନିକ ଦୈନିକ ଆୟ କେତେ:ଏକ ହାରାହାରି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ୫୦,୦୦୦ ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହାକୁ ହିସାବ କଲେ, ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦,୦୦୦ ରୁ ୫୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଆଗ୍ରା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, କିମ୍ବା ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜପଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ। କାରଗୁଡ଼ିକ ୮୦୦ ରୁ ୧୨୦୦, ବସ୍ ୨୫୦୦ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ୪୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାଇଁ ୫୦୦,୦୦୦ ରୁ ୧ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାଏ।
କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ: ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାଲିକ କିମ୍ବା NHAI ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥାଏ।
ଅଧିକାଂଶ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା (PPP) ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ, ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ନିବେଶ ରିକଭରୀ ଏବଂ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ୧୫ ରୁ ୩୦ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଟୋଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି:ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ FASTag ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ୍ ଆଦାୟର ଗତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ କାରବାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଟୋଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁଗମ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।