GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଓଲଟା ବୋହୁଥିବା ନଦୀର ନାମ କଣ? ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ଜଣା …

General Knowledge: ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୋହୁଥିବା ନଦୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନଦୀ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ଯାହା ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଛି ।
ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେହି ନଦୀର ନାମ ।ସେହି ନଦୀ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ । ଗଙ୍ଗା ସହିତ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ସମୂହ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ପଡିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରବାହ ପଛରେ ଭୌଗୋଳିକ ରହସ୍ୟ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ହୋଇଆସିଛି।
ରିଫ୍ଟ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରଭାବ: ଭୌଗଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଜଣାପଡେ ଯେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥଳରେ ସୋନଭଦ୍ର ନଦୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଅଛି । ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ରିଫ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା (Rift Valley)। ରିଫ୍ଟ ଉପତ୍ୟକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଢାଲୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନର୍ମଦା ନଦୀର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହୋଇଥାଏ।
ନର୍ମଦା ନଦୀ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ । ଯାହା ମେଖଳ ପର୍ବତର ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତର ଶିଖରରୁ ଆସିଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ସତପୁରା ପର୍ବତମାଳାର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ନଦୀ ମୋଟ ୧,୩୧୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ଏହା ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା, ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରେ। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଶେଷରେ ଏହା ଭରୁଚ ନିକଟ ଖମ୍ବାଟ ଉପସାଗର ଦେଇ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପ୍ତୀ, ମାହି, ସାବରମତୀ ଓ ଲୁଣି ଭଳି ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜୀବନରେଖା, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନନର୍ମଦା ନଦୀ କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏହାକୁ ନର୍ମଦା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ, ନର୍ମଦା ନଦୀକୁ ‘ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟର ଜୀବନରେଖା’ କୁହାଯାଏ।
ଏହା ପାନୀୟ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ଗହମ, କପା ଏବଂ ଆଖୁ ଭଳି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ।
ନର୍ମଦା ନଦୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀଙ୍କ ବିବାହ ସୋନଭଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜୋହିଲାଙ୍କ କାରଣରୁ ଦୁହିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ନର୍ମଦା ଆଜୀବନ କୁମାରୀ ରହିବା ସହ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।