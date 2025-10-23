ଜାଣନ୍ତି କି କ୍ରିକେଟର ମାନେ ପିଉଥିବା ପାଣିର ଦାମ କେତେ? ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଣି ବୋତଲର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ

:ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ? କେତେକ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମିନେରାଲ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଣି ବୋତଲ:ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ରୁଟିନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଇଭିଆନ୍ ନାମକ ଏକ ଖଣିଜ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫରାସୀ ଆଲପ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ରୁ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ସେ ପ୍ରାୟ କଳା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ଏବଂ pH-ସନ୍ତୁଳିତ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହି ପାଣି ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି: ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ। ଇଭିଆନ୍ ପରି ପାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ହିମବାହରୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଏ, ଯାହା ଖଣିଜ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସର ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ଲାକୱାଟର ଏହାର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IRCTCରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ…

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

ମହଙ୍ଗା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସରଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ: କିଛି ଖେଳାଳି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ବୋତଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଧାରଣ ମିନେରାଲ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ:ମହଙ୍ଗା ପାଣି ପିଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉତ୍ତମ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଳୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

You might also like More from author
More Stories

IRCTCରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ…

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

Electricity Tips: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ…

ନିଜଠୁ ୮ ବର୍ଷ ସାନ ମଡେଲ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରେ…

1 of 28,611