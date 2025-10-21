GK: JCB କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଭଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭଡ଼ା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

GK: JCB କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଭଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭଡ଼ା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ମାଣ, ଖନନ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ଭଳି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ JCB ବୁଲଡୋଜର ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଡା ନିଅନ୍ତି।
JCB ମେସିନ୍ ଭଡା ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ସାଧାରଣ, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ମେସିନ୍ ର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କାମର ଅବଧି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଦର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ଏକ JCB ବୁଲଡୋଜର ଭଡା ନେବାର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମଗ୍ର ଦିନ ପାଇଁ ମେସିନକୁ ଭଡା ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦର ପ୍ରତିଦିନ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାସିକ ଭଡା ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ୭୫,୦୦୦ ରୁ ୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି, ଏହି ଦର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସହର, ଅପରେଟର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଭଡା ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସ୍ଥାନ, ଅପରେଟର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କାରକଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ JCB ର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଭଡା ହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଛୋଟ ସହର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାର କମ୍ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଭଡା ଫିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜେସିବି ସହିତ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅପରେଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଅପରେଟରଙ୍କ ଫି ଅଲଗା ଭାବରେ ପୈଠ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଜେସିବି ଭଡା ନେବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ।
କିଛି ଭଡା ସଂସ୍ଥା ମେସିନ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ଭଡ଼ାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମେସିନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ନୂତନ ଏବଂ ବଡ଼ ମଡେଲର JCB ମେସିନ୍ ଭଡା ନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ମେସିନ୍ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଠିକାଦାର ଏବେ ଇନଫ୍ରା ବଜାର, ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (ERI), ଏବଂ OLX ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ JCB ମେସିନ୍ ଭଡା ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧାରରେ ଦର ତୁଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ JCB ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଏକ ଛୋଟ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ, ତେବେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ଭଡା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ତେବେ ଏକ ମାସିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଭଡା ହାର ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ।