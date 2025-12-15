ଅଜବ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝିଅର ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତକୁ ହାତୁଡିରେ ଭାଙ୍ଗେ ମାମୁଁ; ପରମ୍ପରା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଭିନ୍ନ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜୋତାରେ ମଦ ଢାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବର ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ।
ଚୀନର ଗେଲାଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ରହିଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, କନ୍ୟାର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରଥା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗେଲାଓ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଏହି ଜନଜାତିରେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଥା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା କନ୍ୟାର ବୟସ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତତାର ପ୍ରତୀକ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ହିଂସା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହି ରୀତିରେ ଝିଅର ମାମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କନ୍ୟାର ଦାନ୍ତକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କାଠ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସହିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ନ ହୁଏ।
କଢ଼ା ପରେ, ମାଢ଼ିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ସୁସ୍ଥତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ।
ଗେଲାଓମାନେ ଏହାକୁ ପରିବାର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରଥା ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ମନେହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରିଚୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବୟସ୍କତାର ପ୍ରତୀକ।
ଏହାକୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାନବ ସମାଜର ବିଶାଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।