GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ମାଲେସିଆରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଲେସିଆ ହେଉଛି ଏକ ଏସୀୟ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମାଲେସିଆନ ରିଙ୍ଗିଟ୍ (MYR), ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ RM ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି RM୧ , RM୫, RM୧୦, RM୨୦, RM୫୦, ଏବଂ RM୧୦୦, ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା (ସେନ୍ କୁହାଯାଏ) ୫, ୧୦, ୨୦ ଏବଂ ୫୦,ସେନ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଭାଇସ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୧ ମାଲେସିଆନ୍ ରିଙ୍ଗିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦.୭୬ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତଥାପି, ଏହି ହାର ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମାଲେସିଆରେ ୧୦୦,୦୦୦ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୭,୫୦୦ ହେବ, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭାରତ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପାର୍ଥକ୍ୟ: ମାଲେସିଆରେ ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ। କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଶୟନ କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ RM୧,୫୦୦ ରୁ RM୨,୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ – ୩୦,୦୦୦ ରେ ମିଳିପାରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ କମ୍। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମହଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚମାନର।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ କିମ୍ବା ତିନିଗୁଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିଙ୍ଗାପୁର କିମ୍ବା ଦୁବାଇ ପରି ସହର ତୁଳନାରେ ମାଲେସିଆ ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିଛି।

ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲେସିଆରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ: ମାଲେସିଆର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସେବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆଇଟି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବିଦେଶୀ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନମନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

