GK: ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ Passport, ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ କେବଳ ଏହି ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି; କିଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ?

Passport Free Travel: ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଭିସା ବିନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଭାରତର କେହି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପାସପୋର୍ଟ ବିନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର :କେବଳ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ, ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ଜାପାନର ମହାରାଜା ମାସାକୋଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରେ, ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଉପରେ “ମହାମଜେଷ୍ଟଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ” ଲେଖା ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜେ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ।

ଏହି ସୁବିଧା ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ IIଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେବି ପାସପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ୨୦୨୩ମସିହାରେ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଏହି ଛାଡକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛାଡ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ୧୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା:ଜାପାନ ଏହାର ରାଜକୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରେ। ଜାପାନୀ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ମାସାକୋଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଜାପାନୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଅସାଧାରଣ କୂଟନୈତିକ ସୁବିଧା: ଏହି ରାଜପରିବାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାସପୋର୍ଟ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆଇନଗତ ତଦନ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିସା ଔପଚାରିକତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ରାଜପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ-ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ସେମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ୧୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆୟୋଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି।

