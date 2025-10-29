GK: ଜାଣନ୍ତି କି କୁତୁବମିନାର ଭିତରେ କେତୋଟି ସିଡ଼ି ଅଛି ? ୪୪ବର୍ଷ ହେବ କାହିଁକି ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ୯୯ % ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ …

Qutub Minar Stairs:୪୪ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି କୋଠା ବିଷୟରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଇତିହାସ ସବୁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଲାଲକିଲ୍ଲା, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁତବମିନାର ରହିଛି, କେବଳ ଏକ କୋଠା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ଭିତରେ କେତେ ସିଡ଼ି ଅଛି ତାହାର ରହସ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ।

୪୪ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି: କୁତବମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୧୯୨ ମସିହାରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଐବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଇଲତୁତମୀଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହି ଟାୱାରଟି ଲାଲ ଏବଂ ବାଲିପଥରରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ଏହି କୋଠା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତେବେ ପ୍ରବେଶ କାହିଁକି ନିଷେଧ?

ପ୍ରକୃତରେ, ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍କୁଲ ଦଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ମୀନାର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସରକାର କୁତବମିନାରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।

କାନ୍ଥରେ କୁରାନର ପଂକ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି:ସେବେଠାରୁ, ୪୪ ବର୍ଷ ଧରି, କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମୀନାରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଇଟା ନିର୍ମିତ ମୀନାର। ଏହାର କାନ୍ଥରେ କୋରାନର ପଦ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଇସଲାମିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଉପରୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାର ପରିଧି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯାହା ଦୂରରୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଛି।

କୁତବମିନାରରେ କେତୋଟି ସିଡ଼ି ଅଛି:ଆଜି, ଏହା ଏକ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭିତରେ କେତେ ସିଡ଼ି ଅଛି? କୋଠା ଭିତରେ ୩୭୯ ସିଡ଼ି ଅଛି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଢ଼ିବା ଯେ ତୁମେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଦେବ। କୁତବମିନାର ଭିତରେ ନୀରବତା, ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଏବେ ବି ସେହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କାହାଣୀ କୁହେ। ଲୋକମାନେ ଥରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।

