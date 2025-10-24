ଜାଣନ୍ତି କି ଶୁଭମନ ଗିଲ ନା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କିଏ ନିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଫିସ୍ ? କ’ଣ BCCI ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ଦିଏ?

ବିସିସିଆଇର ଦରମା ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପଦବୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଦିବସୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ଗିଲ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି  ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ, ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପୃଥକ ଦରମା ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ହେଉଛି।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି:ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ IPL ୨୦୨୫ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦରମା ୧୬.୫ କୋଟି। ତାଙ୍କ BCCI ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗ୍ରେଡ୍ B ରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ୩  କୋଟିର ସ୍ଥିର ଦରମା ପାଆନ୍ତି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧.୫  ମିଲିୟନ, ଏକ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ୬ ମିଲିୟନ ଏବଂ ଏକ T୨୦ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ମିଲିୟନ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ; ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୬ ରୁ ୮କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗିଲ୍ ଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ହୋଇପାରେ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ରୋଜଗାର:ଏହି ସମୟରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଯାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୨୬.୭୫ କୋଟି ରେ କିଣିଛି, ସେ IPL ରେ ଗିଲଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଗିଲଙ୍କ ପରି, ସେ ମଧ୍ୟ BCCI ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରେଡ୍ B ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୩  କୋଟି ଦରମା ମିଳିଥାଏ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ସମାନ: ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧.୫  ମିଲିୟନ, ODI ପାଇଁ ୬ମିଲିୟନ ଏବଂ T୨୦ ପାଇଁ୩ ମିଲିୟନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବୋର୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସମାନ ଆୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର IPL ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ।

ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦରମା କ’ଣ ଭିନ୍ନ:ବିସିସିଆଇର ଦରମା ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପଦବୀଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ କିମ୍ବା ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ କେବଳ ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରେଡରେ ବିଭକ୍ତ କରେ: A+, A, B, ଏବଂ C।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଗ୍ରେଡ୍ A+ ଖେଳାଳିମାନେ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି, ଗ୍ରେଡ୍ A ଖେଳାଳିମାନେ ୫ କୋଟି, ଗ୍ରେଡ୍ B ଖେଳାଳିମାନେ ୩ କୋଟି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ C ଖେଳାଳିମାନେ ୧ କୋଟି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଡ୍ Bରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗ୍ରେଡ୍ A+ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦରମା ପାଇବେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।

