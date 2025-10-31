ସାପର କାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ସାପ ଶୁଣେ କେମିତି? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ କଥା…

ସାପର କାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ସାପ ଶୁଣେ କେମିତି? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ କଥା…
Snake Facts: ସାପର କାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୁଣେ କିପରି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର...
ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରିନଥାଉ । ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଭଳି ଏକ ଅଜବ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ…
ତୁମେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାଗିନକୁ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲା?କିମ୍ବା ହୁଏତ ବୀଣାର ସ୍ୱରରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମୋହିତ ହୋଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସାପଟି ବୀଣାର ଶବ୍ଦରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାପର କାନ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାପର ବାହ୍ୟ କାନ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଣିଷ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କିପରି ବୁଝିବେ? ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ସାପକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ । ସାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥାଉ ।
ସାପ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି, ଯେମିତି ଏହାର କାନ ନାହିଁ । ଏମିତି ଲାଗେ, ସାପ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାପ ଧ୍ବନି ପ୍ରତି ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ।
ସାପ ସାଧାରଣତଃ ବିପଦଜନକ ଓ ଧୀର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କେହି ସାପ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭୂମିରେ ହେଉଥିବା କମ୍ପନରୁ ହିଁ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପ ମାନେ କାଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି । ସରୀସୃପ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ।ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପଶୁଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ବନି ପ୍ରତି ସାପମାନେ ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି ।
(ସୂଚନା:ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ।)