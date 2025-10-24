GK: ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଦିଏ ବାତ୍ୟାର ଅଦ୍ଭୁତ ନାଁ ? କିଭଳି କରାଯାଏ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ
GK:ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ,ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାତ୍ୟାର ଏଭଳି ନାମକରଣ କାହିଁକି ?
Cyclone General Knowledge: ଆସୁଛି ମୋନ୍ଥା । ଯାହାବି ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଭଳି ହୁଏ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ?
କିଭଳି ହୁଏ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ: ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ , ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାତ୍ୟାର ଏଭଳି ନାମକରଣ କାହିଁକି ?ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡର ଏଭଳି ନାମକରଣ ପରମ୍ପରା ବହୁ ଆଗରୁ ଚାଲିଆସିଛି । ସମୁଦ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ବତ୍ୟାର କିଛି ନା କିଛି ନାଁ ରହିଥାଏ । ଆଉ ତା’ପଛରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।
ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବର ଦେଇ ବାତ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲେ, ଏ ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ନାନା ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ସେଥିଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ, ନଦୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଗଲା । ବିଶ୍ବରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, କ୍ବିନ୍ସଲାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ରେଜ୍ ।
୧୮୮୭ରୁ ୧୯୦୭ରେ ସେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଥିବା ନାମକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ନୂତନଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ‘ଏ’ ଠାରୁ ‘ଡବ୍ଲ୍ୟୁ’ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଯୋଗୁ ଏହି ଧାରା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ।
୧୯୭୮ ମସିହା ପରଠାରୁ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଧାରାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଲା । ତେବେ ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାମକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ।
ୱାର୍ଲଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ-ଡବ୍ଲୁଏମ୍ଓରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସାରା ପୃଥିବୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଭାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟାଗଲା । ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବୁଝାମଣା । ଆଉ ଏହି ବୁଝାମଣା ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା। ସେହି ତାଲିକା ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ।
କାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଏ: ଏଥିଲାଗି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି । ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲଘୁଚାପ ଓ ଝଡ଼ର ନାମକରଣ ହୁଏନି । ଝଡ଼ବାତ୍ୟାରେ ପବନର ବେଗ ୬୧ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦିଆଯାଏ । ତେବେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆଲଫାବେଟ ସିଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥାଏ ।
ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ଆଲଫାବେଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ନାଁ ଆଗ ଆସିବ, ସେ ହିଁ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ କରିବ। ଯେମିତିକି ନିକଟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଅସାନୀର ନାଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଆଲଫାବେଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ର ନାଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ।
ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ନାମକରଣ ଲାଗି, ୮ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୦ମସିହାରେ କରାଗଲା ଏକ ବୁଝାମଣା।ଏସବୁ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ମାଲଡିଭ୍ସ, ମିଆଁମାର, ଓମାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ । ଏମାନେ ୨୦୦୪ରେ ନାମକରଣ ଲାଗି ଏକ ଫର୍ମୁଲା ସ୍ଥିର କଲେ। ସେହି ଆଧାରରେ ୮ଟି ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ ଆଠଟି ଲେଖାଏ ନାମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ସେବେଠୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଇରାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଓ ୟମେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଏହି ୧୩ ଦେଶ ନାମକରଣ କରିଥା’ନ୍ତି । ଭାରତ ମହାସାଗରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାଲିକା ଭିତରୁ କ୍ରମାନ୍ବୟରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ନା କାହିଁକି, ତା’ର ନାମକରଣ ପୂର୍ବ ତାଲିକାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ।