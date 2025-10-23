ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ନା ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ସୁନା, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୁନା ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସିଛି। ବିବାହ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହାର ଚାହିଦା ଅତୁଟ। ଆଜି, ଆମେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଆସନ୍ତୁ …
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଶସ୍ତା ସୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ଦର: ପାକିସ୍ତାନରେ ସୁନା ଚାହିଦା ଅଧିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ସାଧାରଣ। ଚୋରା ସୁନା ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହା ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦାକୁ ବଜାୟ ରଖେ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୬୮,୨୭୨ ଟଙ୍କା।
ବାଂଲାଦେଶ ସୁନା ଦର :ବାଂଲାଦେଶ ସୁନା ବଜାରରେ ଅନୌପଚାରିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ସୁନା ଟିକିଏ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୬୮,୨୯୭।
ଭାରତ ପରି, ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଉତ୍ସବକାଳୀନ ଅବସରରେ ସୁନା ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିବାହ ସୁନା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମୟ।
ଭାରତରେ ସୁନା ଦର : ଭାରତରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୨୧,୪୩୦। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ GST ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ କରିଥାଏ।