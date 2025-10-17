GK: ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ନାମ କ’ଣ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଜବାବ! ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି?

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ନାମ କଣ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ନାମ କଣ?ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ GK କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖବର ଜାଣିବା ଓ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକା ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆପଣ ପୁସ୍ତକ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଓ ବ୍ଲଗ୍ ପଢ଼ିପାରିବ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି କୁଇଜ୍ ଖେଳିବା ଓ ପଜଲ୍ ସମାଧାନ କରିବା।

ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫାରୁକ ଆଲଭି ବ୍ରଦର୍ସ ନାମକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଖେଳ କେଉଁଟି? ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ। ୧୯୯୨ ବିଶ୍ୱକପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ,…

ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ…ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଛିନ…

ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଖେଳ କେଉଁଟି? ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ। ୧୯୯୨ ବିଶ୍ୱକପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନାମ କ’ଣ? ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପକୁ ଲଲିଉଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପାସ୍ତୋ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଯାଏ।

ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପଥର ଲୁଣ ଖଣି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତରେ ସିଧା ଲୁଣ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପଥର ଲୁଣ ଖଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ନୋଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଯେପରି ଭାରତରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୋଟ୍ (ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା) ହେଉଛି ୫୦୦୦।

ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ନାମ କ’ଣ? ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି ଇସଲାମିକ୍ ରିପ୍ଲବିକ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ (Islamic Republic of Pakistan)। ପାକିସ୍ତାନର ମାତୃଭାଷା କ’ଣ? ପାକିସ୍ତାନର ମାତୃଭାଷା ‘ଉର୍ଦ୍ଦୁ’ ଓ ସରକାରୀ ଭାଷା ‘ଇଂରାଜୀ’। ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ,…

ସବୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ…ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଛିନ…

ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ Messenger App, ଏହି ତାରିଖ ପରେ…

ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ ପାର କଲାଣି ସୁନା ରେଟ୍;…

1 of 27,489