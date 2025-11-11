GK:ଜାଣନ୍ତି କି ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ ସାପ ଝିଟିପିଟି ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ? ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ପଛର କାରଣ

ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, ଘର କାନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଟିପିଟି ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, ଘର କାନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଟିପିଟି ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟତାର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଞ୍ଚିବାର ରଣନୀତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାପ, ଝିଟିପିଟି, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ କଇଁଛ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତନିଦ୍ରାରେ ରହନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ।

ପାଗ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ, ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ହଠାତ୍ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାପ, ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗାତ, ପଥରର ଫାଟ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀତନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ।

ଏହି ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସାପ, ବିଶେଷକରି କୋବ୍ରା, କ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଜାତି, ଶୀତଦିନେ ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି।

ଅଜଗର ପରି ବଡ଼ ସାପ କେତେବେଳେ ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ନିଜକୁ ଉଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଋତୁରେ ସାପ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ନିଦ୍ରାରେ ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ କାଦୁଆ କିମ୍ବା ପାଣି କୂଳ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି। କଇଁଛମାନେ ପାଣି ତଳେ ସ୍ଥିର ରହି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେହିପରି, ଶାମୁକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଶୀତନିଦ୍ରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ୍ରାରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା, ଅଧିକାଂଶ ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗାତ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ଘରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ ମାସରେ କେତେକ ସମୟରେ ସାପ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଶୀତଦିନେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଏକ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତନିଦ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କିପରି ପ୍ରକୃତି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶୀତଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖାଇଛି ତାହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ।

