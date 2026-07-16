ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସେହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯାହା କେବେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା
ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିଲା। ୧୪୯୮ରେ ଭାସ୍କୋ-ଡ଼ା-ଗାମା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଗୋଆକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ।
ଗୋଆ : ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିବାବେଳେ, ଗୋଆ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା। ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଟି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶାସନରେ ଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତର ସେହି କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କରିଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବେହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କରିପାରି ନଥିଲା।
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଭାସ୍କୋ-ଡ଼ା-ଗାମା ୧୪୯୮ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ୧୬୦୮ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସୁରଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ମାନେ ଗୋଆ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଶକ୍ତ ଅଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିସାରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ମାନେ ଗୋଆକୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦର ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଉଭୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କେବେହେଲେ ଗୋଆକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ୧୯୪୭ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ, ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଗୋଆକୁ ଭାରତରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଆର ବାସ୍ତୁକଳା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।