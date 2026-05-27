‘ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁନି’…GT ହାରିବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ? କହିଲେ

କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲା..

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର (୨୬ ମଇ), ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୯୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦଳ ପାଖରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଗୁଜରାଟ ଏବେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ରେ ଏଲିମିନେଟର ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ତଥାପି, ପରାଜୟ ପରେ, ଗୁଜରାଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱାଲିଫାୟର ୧ ରେ ଗୁଜରାଟର ପରାଜୟ ପରେ, ଫିଲିପ୍ସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଫିଲିପ୍ସ ଦଳର ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।

କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା: ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ଲେଅଫ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଜବାବରେ, ଗୁଜରାଟ ୧୬୨ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବୋର୍ଡରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ମାନସିକ ଭାବରେ ହାର ମାନିଛି କି?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଫିଲିପ୍ସ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ, ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ, ଏପରି କାହିଁକି କରିବୁ? ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ। ୨୫୯ ରନର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଶା କରି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସବୁକିଛି ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ।”

ପିସିରେ, ଫିଲିପ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଦଳ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରନ୍ ରେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, “ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏହିପରି କିମ୍ବା ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା।” କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖରେ ନାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମର ଦିନ ନଥିଲା।” ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହା ଆମର ଦିନ ହେବ ନାହିଁ।

