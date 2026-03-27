ଦେଶରେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍! କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା, କହିଲେ…

By Jyotirmayee Das

India Lockdown: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ Xରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୭୦ ଡଲାର୍ ରୁ ୧୨୨ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦-୫୦%, ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦%, ୟୁରୋପରେ ୨୦% ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ହରଦୀପ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦି ସରକାର ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

‘ସରକାର ରାଜସ୍ୱରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର ଆକାଶଛୁଆଁ ବୃଦ୍ଧିର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଭାରୀ କ୍ଷତି (ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ୩୦) ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏକ ରପ୍ତାନି କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ରିଫାଇନାରୀକୁ ଏବେ ଏହି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଲକଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତି

ହରଦୀପ ପୁରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାର ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଡିତ ବିକାଶ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଉପୁଜିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ସମୟୋଚିତ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଲକଡାଉନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ। ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଏକତାବଦ୍ଧ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଅଯଥା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ।

 

1 of 27,679