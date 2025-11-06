୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ‘କିଲର ଗୀତ’; ୬୨ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ହଟିଲା ବ୍ୟାନ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି ନହେଲେ…
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଭାବରେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି – ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, କିମ୍ବା ଆବେଗ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦିଏ।
କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଗୀତ ଥାଆନ୍ତା ଯାହା କେବଳ ଶୁଣି ଲୋକ ମାରିପାରନ୍ତି? ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି।
ଏହି ଅଶୁଭ ଗୀତ ପଛର କାହାଣୀ କ’ଣ:ହାଉସ୍ ଷ୍ଟଫ୍ ୱାର୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୀତଟି “ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” ନାମରେ ନାମିତ। ଏହାକୁ ରେଜସୋ ସେରେସ୍ ଏବଂ ଲାସଜଲୋ ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ।
ଗୀତଟି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ୧୯୩୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା - ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ ଗୀତଟିର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତର ରଚୟିତାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
୧୯୬୮ ମସିହାରେ ରେଜସୋ ସେରେସ୍ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଗୀତଟିକୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ‘କିଲର୍ ଗୀତ’ କାହିଁକି କୁହାଗଲା: ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ “ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଗୀତ। ହଙ୍ଗେରୀ ସେତେବେଳେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା – ଲୋକମାନେ ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ, ଗୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗୀତ ଏବଂ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଗୀତଟି ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ହତାଶା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ “ମୃତ୍ୟୁର ଗୀତ” ଏବଂ “ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଗୀତ” କୁହାଯାଏ।
‘ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ’ ଶୁଣିବାକୁ ସାହସ ଅଛି : କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୀତ “ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଅଛି କି?