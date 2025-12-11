ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାମଲା; କ୍ଳବ ମାଲିକ ଲୁଥ୍ରା ବଦର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପାସପୋର୍ଟ ହେଲା ରଦ୍ଦ
ଗୋଆ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର କୁଖ୍ୟାତ ବର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ନୂତନ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ଗୋଆ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ।
ପାସପୋର୍ଟ ନିଲମ୍ବନର ଅର୍ଥ କ’ଣ: ପାସପୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବୈଧ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାରଣ କରେ, ଯଦିଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ।
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘଟେ, ଏବଂ ପୁନଃସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହା ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଏବଂ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଗୋଆ ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କାଫେର ସହ-ମାଲିକ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଆ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି। ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅଞ୍ଜୁନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ MEA ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ: ଏହି ମାମଲାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଆ ସରକାର MEAକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇଛନ୍ତି। MEA ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥାଏ।
ଦୁବାଇ ସଂଯୋଗ: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଭାଇଙ୍କର ଦୁବାଇରେ ଏକ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦୁବାଇରୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଅଜୟ ଏବଂ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଲା: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ପାର୍ଟନର ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜେଶ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଲବ୍ରେ ନିବେଶକ। ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ର ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ଗୁପ୍ତା ଭାଇମାନେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି।
ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା: ଗୋଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୬-୭ ରାତି ୧:୧୭ ରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା, ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁକେଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆରପୋରାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ।