ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୩ ଜଣ ଜୀବନ୍ତଦଗ୍ଧ; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Goa Nightclub Fire: ଗୋଆର ଅରପୋରା ଗାଁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୨୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ (ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫) ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଅରପୋରା ଗାଁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୨୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଗୋଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋକ କୁମାର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଏନଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ଅତି କମରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି,” ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି।

ଗୋଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୪ ଛକା, ୧୯୭ ରନ୍… ବୈଭବ…

ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍! ଏବେ…

ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲବରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ “ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ଦେଖାଗଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଗୋଆ ଆସିଥିଲେ। ରାତିସାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଲା, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା।

ରାତିସାରା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଧୂଆଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାଇକେଲ ଲୋବୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ରାତି ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମାନ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ।

ଭାରତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟେ। ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କୋଲକାତାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୧୪ ଛକା, ୧୯୭ ରନ୍… ବୈଭବ…

ପାସପୋର୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍! ଏବେ…

ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷୋଧ ଦିନିକିଆରେ; ଜୟସ୍ଵୱାଲଙ୍କ…

Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ…

1 of 24,290