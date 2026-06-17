ଗୋଲ୍, ଗୋଲ୍, ଗୋଲ୍… ମେସିଙ୍କ ଶାନଦାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାଠାରୁ ୩-୦ ରେ ହାରିଲା ଆଲଜେରିଆ
ନିଜର ୨୦୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଅର୍ଜନ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୩-୦ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ର ଏକ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ARG vs ALG Highlights : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଚଳିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏକ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଲଜେରିଆକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଟାଇଟଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯିଏକି ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକପାଖିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ଫର୍ମ ଆଗରେ ଆଲଜେରିଆର ଡିଫେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ୨୦୦ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମେସି ସେହି ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୬ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ୩୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍, ବଲ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପୁଣିଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ଲୋସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସମକକ୍ଷ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମେସି କେବଳ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ତାରକା ଖେଳାଳି କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ୧୪ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିବା ପରେ ମେସିଙ୍କ ମୋଟ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜର୍ମାନୀର ମହାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ମିରୋସଲାଭ୍ କ୍ଲୋସଙ୍କ ୧” ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମେସି ଏବଂ କ୍ଲୋସ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
୧୭ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଖୋଲିଲା ଗୋଲ୍ର ଖାତା
ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍ରୁ ହିଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ଫାଇଦା ଦଳକୁ ୧”ତମ ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମେସି ବଲ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଇ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ୬୦ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନିକୋ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ଙ୍କ କ୍ରସରେ ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର ଏକ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଲଜେରିଆର ଗୋଲକିପର ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବଲ୍ଟି ମେସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଥିଲା।
୭୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପୂରଣ କଲେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ
ମେସିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ୭୬ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରୁ ବଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ଙ୍କ ସହ ଚମତ୍କାର ତାଳମେଳ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ ପୁଣି ବଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ବକ୍ସ କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେସି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନକରି ଏକ ସଠିକ୍ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍କୁ ଗୋଲପୋଷ୍ଟର ତଳ କୋଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ସହିତ ସେ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ୩-୦ ର ଶାନଦାର ବିଜୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ କେବଳ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।