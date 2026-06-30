ମାସ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ରେଟ୍, ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର କିଣନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ , ନହେଲେ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବେ

ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା-ରୂପା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଜୁନ୍ ୩୦, ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁନା ବଜାରରେ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ନରମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଦଳିଲା:

ଆଜି, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୧.୪୪ ଲକ୍ଷରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୦୦-୯୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଗତକାଲିର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦-୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା କମ୍।

ସୁନା କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହେଲା:

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଡଲାର ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭ-ବୁକିଂରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

ଏବେ କିଣିବା କ’ଣ ଠିକ୍ ହେବ:

ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ହ୍ରାସ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ କିପରି ଚଲାଇବେ କୁଲର, ରୁମ ଲାଗୁଛି…

ଏଣିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବି ଗରମ…

ଦେଶର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ…

“ତୁମର ସେ ହାତକୁ…

1 of 9,928