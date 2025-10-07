ଭାଙ୍ଗିଲା ୫୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ, ସୁନା ଓ ରୁପାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଦର!

ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆଗରେ ସୁନା-ରୂପା ଫିକା।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ଏବେ ଶିଖରରେ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ହେଉ କିମ୍ୱା ଭାରତର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ବଜାରରେ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ନେଇ କିଛି ବି ସଙ୍କେତ ଏବେଯାଏଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।  ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ୫୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଆଉ ଏହିସବୁ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଟିନମ୍।  ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଜସପ୍ରିତ…

ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ; ୬୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ…

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୮ର ଶିଖର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଅଛି।

୫୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଉଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୫୨ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡ ୧,୬୩୭.୭୫ ଡଲାରରରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଶେଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିନରେ, ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ୯୦୩.୮୩ ଡଲାର ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୭୩୩.୯୨ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଜସପ୍ରିତ…

ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ; ୬୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ…

ପୁଟିନଙ୍କ ଘରେ ନ ଥିଲା ବିଜୁଳି; କି ପିଇବା…

ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତଥାପି…

1 of 18,211