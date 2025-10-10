ବାପରେ… କରଭା ଚୌଥରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା ଦର, ହେଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା ରୂପା ଦର
ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରୁପା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରଭା ଚୌଥ ଅବସରରେ ନିବେଶକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ରୂପା ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବୁକିଂ, ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା ପରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି, ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଡଲାର ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିଛି।
ଆଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IBJA) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗତକାଲିର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ୧୭୮୪ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୨୦,୮୪୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କିନ୍ତୁ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୨,୫୯୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧,୬୨,୧୪୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୨,୬୨୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୧,୫୯,୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।