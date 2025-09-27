Gold Rate: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସୁନା କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ? ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେବ ସୁନା ଦର…
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ବ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଧନତେରାସ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ₹୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ₹୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ କେଡିଆ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଏହି ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେବ କି?
ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବହୁତ କିଣାଯାଏ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି? ଅଜୟ କେଡିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। ରୂପା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ସୁନା ପରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା କଷ୍ଟକର।
ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24-କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,16,700 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅଜୟ କେଡିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଲେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଛଅରୁ ଆଠ ମାସ ଆଧାରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ରୂପା କ’ଣ ଶସ୍ତା ହେଉଛି କି?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିୟନ ବଜାରରେ 1 କିଲୋ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹141,700 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଅଜୟ କେଡିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ରୂପାରେ କମ୍ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଚାହିଦାରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କେତେ ?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କେତେ ?
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୬୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ।