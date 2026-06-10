ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ମୂଲ୍ୟରେ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ; ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ 24 ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦର ?
ଦେଶରେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଜି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 4300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
Gold-Silver Price : ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ନୂଆ ସାମରିକ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦରରେ 1-3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ସୁନା କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା?
ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 4300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ଗହଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,36,450 ରୁ 1,37,160 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 4175 ଡଲାର ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 5602 ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ତୁଳନାରେ 25% ରୁ ଅଧିକ ତଳେ ରହିଛି।
ସହର ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର
|ସହର
|24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ)
|22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ)
|ଦିଲ୍ଲୀ
|14,901 ଟଙ୍କା
|13,660 ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|14,886 ଟଙ୍କା
|13,645 ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|14,886 ଟଙ୍କା
|13,645 ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|15,055 ଟଙ୍କା
|13,800 ଟଙ୍କା
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|14,886 ଟଙ୍କା
|13,645 ଟଙ୍କା
|ପୁଣେ
|14,886 ଟଙ୍କା
|13,645 ଟଙ୍କା
|ଜୟପୁର
|14,901 ଟଙ୍କା
|13,660 ଟଙ୍କା
ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ
ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ରୁପାର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ (वायदा भाव) ପ୍ରାୟ 8,100 ରୁ 8,200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ (3.3%) ହ୍ରାସ ପାଇ 2,38,225 ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 999 ଫାଇନ୍ ରୁପା ଦର କମିଯାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,35,520 ରୁ 2,36,110 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଛି।ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ୍ ରୁପା (Spot Silver) 1.4% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 64.48 ଡଲାରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ।
ସୁନା-ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି କମିଲା?
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ସୁଧ ହାରର ଭୟ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିବେଶକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ରଖିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ନନ୍-ୟିଲ୍ଡିଂ ଆସେଟ୍ସର ଚାହିଦା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର: ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକମାନେ ଡଲାରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 99.95 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ସୁନା-ରୂପା କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୂପାରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ (ଲାଭ ସଂଗ୍ରହ) ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଏହି ହ୍ରାସ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି।