ସୁନା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ରୂପା ହେଲା ଶସ୍ତା… ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନଗଦ ଅପଡେଟ୍

ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରେଟ୍! କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା ଦର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିବସ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବଜାରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। MCX ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦:୦୦ ଟାରେ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ବଡବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଫ୍, ଆମକୁ ଏଠାରେ..’କ୍ୟାମେରା…

SIR ଫେଜ୍-୩ରେ ଓଡିଶାର ନା, ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ;…

MCX ରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୨,୧୧୮ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରୂପା ବିଷୟରେ ୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ୨,୯୯,୦୦୦ ରେ କାରବାର ହେଉଛି।

ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩,୦୦,୨୩୮ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨,୯୮,୩୭୩ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:

ଦିଲ୍ଲୀରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୬୨,୧୬୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୮,୬୬୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୬୨,୦୧୦ ଟଙ୍କାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୮,୫୧୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି।

ଚେନ୍ନାଇରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୬୩,୬୮୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୫୦,୦୧୦ ଟଙ୍କାରେ ଅଛି।

ପୁଣେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୬୨,୦୧୦ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୮,୫୧୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ବଡବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାଫ୍, ଆମକୁ ଏଠାରେ..’କ୍ୟାମେରା…

SIR ଫେଜ୍-୩ରେ ଓଡିଶାର ନା, ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ;…

ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ…

US-China ନିକଟତର ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ନା…

1 of 18,893