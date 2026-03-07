Gold Price: ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସୁନା; ଏହା ସହ ମିଳୁଛି ବଢିଆ ଡ଼ିସକାଉଣ୍ଟ, ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ସହର ଅଛି ଯାହା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛି।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ , ଏଠାରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନା ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦୁବାଇ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବାଧା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁବାଇରେ ସୁନାକୁ ବଡ଼ ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି।
ଦୁବାଇରେ ସୁନା ଉପରେ କାହିଁକି ରିହାତି ଅଛି: ଦୁବାଇ ଏହାର ବିଶାଳ ସୁନା ବଜାର ଯୋଗୁଁ “ସୁନାର ସହର” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କମ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟିକସ ହେତୁ ଦୁବାଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁବାଇ ଏତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁନା କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରୁଛି?
ପ୍ରକୃତରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତେହେରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ, ଦୁବାଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ଷ୍ଟକ୍ ଲଗାତାର ଗଦା ହେଉଥିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ଦୁବାଇ ଡିଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ସୁନା ଉପରେ ରିହାତିର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶରେ ଦୁବାଇକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା କମ କ୍ରୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ: ଭାରତ ଏହାର ସୁନା ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ଭାରତର ସୁନା ଆମଦାନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଦୁବାଇ ଦେଇ ପରିବହନ ହୁଏ। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ସୁନା ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ ବିବାହ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଶିଖର ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।