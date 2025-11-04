ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଫିକା ପଡିଲା ସୁନାର ଚମକ୍…ଏକାଥରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ଏତେ ଟଙ୍କା, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ
ନଭେମ୍ୱରରେ ସୁନା ଦରରେ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଏମିତିରେ ଏବେ ପାକେଇ ଆସିଲାଣି ବିବାହ ଋତୁ।
ଆଉ ବିବାହ ବ୍ରତ ଘରରେ ତ ସବୁଠାରୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁନା ଗହଣା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ମନେ ହେଉଥିଲା ସୁନା ଯେପରି ଦେଢ ଲକ୍ଷ ପାର କରିଯିବ।
ହେଲେ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ଏହା କି ସୁନା ଦରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। କାରଣ ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି ସୁନା ରେଟ୍।
ଯଦି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ୱର ୪ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରର କଥା ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୨୦,୮୦୨ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିବସରେ ସୁନା ୧,୨୧,୪୦୯ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
୪ ନଭେମ୍ବର ସକାଳ ୯:୫୫ ସମୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୁନା MCX ରେ ୧,୨୦,୭୬୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା।
ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ MCX ସୁନା ୧,୨୦,୯୭୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୫୧୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୧,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ୱାଇରେ ସୁନା ଦର:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୪୬୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୧,୮୪୦ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୭୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୩,୯୦୦ ଟଙ୍କା
କଲିକତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୪୬୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୧,୮୪୦ ଟଙ୍କା
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୫୧୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୩୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୧,୮୯୦ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ:
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୨୨,୫୧୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୨,୪୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୯୧,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଅନେକ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିପାରେ। ଭାରତରେ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବା ଏକ ପରମ୍ପରା। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିଣିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ସୁନା ସର୍ବଦା ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଆସିଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।