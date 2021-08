୧୩ ଦିନ ପରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କଲେ ପ୍ରଥମ ଟୁଇଟ୍, ଏପରି ଜାହିର୍ କଲେ ପଦକ ହାସଲ କରିବାର ଖୁସି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଖିଲାଡି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୧୩ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁଇଟରେ ନୀରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୨୬ ପରେ ଏହା ନୀରଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟୁଇଟ୍ । ନୀରଜ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଯାହା ମୋତେ ଏହି ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ” ।

Still processing this feeling. To all of India and beyond, thank you so much for your support and blessings that have helped me reach this stage.

This moment will live with me forever 🙏🏽🇮🇳 pic.twitter.com/BawhZTk9Kk

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 8, 2021