ଭାରତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ସୁନା; ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବିଦେଶୀ ସୁନାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନାନା ଗହଣା। ଏବେ ଆମଦାନୀ ସୁନା ନୁହେଁ, ଦେଶୀ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେବ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି। ଏପରି କହିବାର କରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୁନା ଖଣି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୟେତ୍ସ୍ନାଗିରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେ’ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ Geomysore Services India Pvt Ltd ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହି ଖଣିରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୦୦ କିଲୋ ସୁନା ଖନନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାର ସୁନା ଆମଦାନି କମିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ ୮୦୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଆସୁଛି
ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁନା ମିଳୁନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୮୦୦ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ସୁନା ବିଦେଶରୁ ଆସୁୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ Hutti Gold Mines ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧.୫ ଟନ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ Kolar Gold Fields ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ
ଜ୍ୟେତ୍ସ୍ନାଗିରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୫୯୮ ହେକ୍ଟରରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୪୦୦କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ୪୨.୫ ଟନରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦୦୦ କିଲୋ ସୁନା ଖନନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
World Gold Council ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୁନା ଚାହିଦା ଟିକେ କମିବ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସୁନା ଦର କମବେଶୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଋତୁରେ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟ ଜବରଦସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ୩୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୨୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।