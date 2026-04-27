Gold Price: ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁନି ଏହି ସବୁର୍ଣ୍ଣ ମଉକା, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା; ୨୨ା ସୁନା ଦାମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଆଜି ୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ବଜାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରେ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ତଥାପି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ସୁନା ଦରରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି: ଆଜି ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧୫,୪୦୩ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧୪,୧୧୯ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହର ହ୍ରାସ ପରେ, ସୁନା ଏବେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଆଜିର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାରଣୀ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬:
ଦର (ପ୍ରତି ୧ ଗ୍ରାମ)ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ₹୧୫,୪୦୩ ₹୧,୫୪,୦୩୦
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ₹୧୪,୧୧୯₹୧,୪୧,୧୯୦
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ₹୧୧,୫୫୨ ₹୧,୧୫,୫୨୦
ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
ସହର ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍
ମୁମ୍ବାଇ ₹୧୫,୪୦୩ ₹୧୪,୧୧୯ ₹୧୧,୫୫୨
ଦିଲ୍ଲୀ ₹୧୫,୪୧୮ ₹୧୪,୧୩୪ ₹୧୧,୫୬୭
କୋଲକାତା ₹୧୫,୪୦୩ ₹୧୪,୧୧୯ ₹୧୧,୫୫୨
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ₹୧୫,୪୦୩ ₹୧୪,୧୧୯ ₹୧୧,୫୫୨
ଚେନ୍ନାଇ ₹୧୫,୪୯୦ ₹୧୪,୧୯୯ ₹୧୧,୮୪୯
ପାଟନା ₹୧୫,୫୬୭ ₹୧୪,୨୭୦ ₹୧୧,୬୭୫
ରାଞ୍ଚି ₹୧୫,୫୬୭ ₹୧୪,୨୭୦ ₹୧୧,୬୭୫
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ₹୧୫,୪୪୨ , ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ₹୧୪,୧୫୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ₹୧୧,୫୮୨ ରହିଛି।
ରୂପାର ଚମକ ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା: ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹ ୧୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୨୫୯,୯୦୦ ରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧୪,୧୧୯ କାରବାର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ₹୨୫୯,୯୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ଆଜିର ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସାରଣୀ:
ପରିମାଣ ଆଜିର ଦର (₹)ଗତକାଲିର ଦର (₹)
୧ ଗ୍ରାମ₹୨୫୯.୯୦₹୨୬୦
୧୦୦ ଗ୍ରାମ₹୨୫,୯୯୦₹୨୬,୦୦୦
୧ କିଲୋଗ୍ରାମ₹୨,୫୯,୯୦୦₹୨,୬୦,୦୦୦