କମିଲା ସୁନା ଦର; କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ଜୁଲାଇ ୧ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ୧.୩୯ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା କିଣିବାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧,୯୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ସେପଟେ ରୁପା ୬,୦୦୦ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।

୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୬,୦୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୧ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ୧.୩୯ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା କିଣିବାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।

ସୁନା ଶସ୍ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁନି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ: ୫…

ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କହିଲେ- କାଶ୍ମୀରକୁ ଯୁଦ୍ଧ…

ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର(ଆଇବିଜେଏ) ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନାର ଚାହିଦା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଇବିଜେଏ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି; ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମେ’ ୧୩ରେ ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁନା କ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କମିଲା

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଡଲାର ୪,୦୦୦ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୯୮୭.୪୮ ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥିର ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଆଶା ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି।

ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସରେ ସୁନା ଏବେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୫୦,୦୦୦ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୯୨,୯୯୧ ଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୪୨,୫୪୬କୁ ଖସି ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୦.୬% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୩,୯୮୧.୬୯ ହୋଇଛି। ଏହା ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।

ଆଇବିଜେଏ ୱେବସାଇଟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ: ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୮,୮୭୬ ଟଙ୍କା। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୨୭,୭୭୨ ଟଙ୍କା। ୧୮କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମକୁ ୧,୦୮,୫୭୬ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ: ୫…

ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କହିଲେ- କାଶ୍ମୀରକୁ ଯୁଦ୍ଧ…

ପେଟରେ ଫସିଛି ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ଶୁଆର ଜୀବନ…

ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ; ଭାରତ ପଠାଇଲା…

1 of 17,435