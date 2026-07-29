କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ସୁନା ଦରରେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୬୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୯, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୪୩,୫୧୦ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୩୧,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ୫୦୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୦୭,୬୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ସମାନ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୪୩,୫୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୩୧,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୪୩,୬୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୩୧,୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୪୩,୫୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ୧,୩୧,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରୂପା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ୨୯ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦାମ ୨,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି।